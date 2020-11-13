Burak Dalgın DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı olarak siyasete girdi. Burak Dalgın'ın kariyeri aranıyor. Burak Dalgın'ın hayatını Burak Dalgın kimdir? biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz...

Burak Dalgın, 1978’de Bursa’da doğdu.

Kariyerine Koç Topluluğu’nun erken aşama teknoloji girişim yatırımlarında başladı. Daha sonra McKinsey danışmanlık firmasının New York ve Boston ofislerinde yöneticilik yaptı.

2008’de Türkiye’ye döndü. Orta ve doğu Avrupa’yı kapsayan iki girişim sermayesi fonu yönetmektedir. Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki yatırımlarıyla yeni fabrikalar açılmasına ve binlerle ifade edilen istihdam oluşturulmasına öncülük etti. Yatırımlarından biri Harvard Üniversitesi’nde vaka çalışması olarak okutulmaktadır.

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında (EDAM düşünce kuruluşu, Keiretsu melek yatırım ağı) yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. TEV yurtdışı bursiyeri ve Eisenhower Fellow’dur.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunudur.

