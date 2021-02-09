Bünyamin Sürmeli nam-ı diğer "Havayı koklayan adam" 21 yıldır 3 ay CNN Türk'te hava programları yaptı. Sürmeli, 8 Şubat 2021'de kanaldan istifa ettiğini duyurdu. Peki, Bünyamin Sürmeli kimdir?, Bünyamin Sürmeli kaç yaşında?, Bünyamin Sürmeli nereli?



Bünyamin Sürmeli, 1975 İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Sürmeli, Meteoroloji Mühendisliği bölümünde öğrenciyken, 1997'de, amatör olarak hava tahmini ile uğraşmaya, 1998 yılından itibaren de özel bir radyo kanalında canlı olarak hava durumu sunmaya başladı.

1999 yılında CNN Türk’te işin mutfağından başlayarak profesyonel iş hayatına atıldı. 1999 yılından itibaren 1,5 yıl CNN Türk ekranlarına grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bülteni hazırlayan Sürmeli, 2001 yılından itibaren programının hem editörü, hem de sunucusu oldu.

Üniversite ve liselerde öğrencilerle buluşup söyleşilerde bulunan Bünyamin Sürmeli, AKUT, GEA ve İstanbul Yelken Kulübü gibi gruplara meteoroloji eğitimi vermektedir.

Bunların yanı sıra Hürriyet Gazetesi'nde 6, Yatch Türkiye Dergisi'nde 1,5 yıl yazarlık yapan Sürmeli, üniversite ve liselerde söyleşilere katılıyor ve seminerler veriyor.

CNN Türk'te 21 yıl 3 ay hava durumu programları yapan Bünyamin Sürmeli 8 Şubat 2021 tarihinden CNN Türk'ten ayrıldığını duyurdu.

