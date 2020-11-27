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Bunları bize yedireceklerdi! Ekipler o firmaya acımadı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine bir işletmeye baskın yapan ekipler, uygunsuz ham maddeyle sahte peynir üreten firmaya, 55 bin 734 lira ceza keserek faaliyete kapattı.

GÜNDEM 27.11.2020, 22:10
Bunları bize yedireceklerdi! Ekipler o firmaya acımadı
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün İnternet adresine yapılan ihbar üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir işletmeye Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi.

İşletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan ham madde kullanarak sahte peynir ürettiği yapılan baskınla tespit edildi. Tüketime uygun olmayan yaklaşık 3 ton süt ürünü ve muhtelif ham maddeler görevliler eşliğinde belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işletmeye 55 bin 754 TL idari para cezası kesilerek, faaliyeti durduruldu.

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