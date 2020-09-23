Bulgaristan'da halk 76 gündür hükümete karşı sokakta

Bulgaristan’ın ulusal bağımsızlığı ilanının 112. yıl dönümünün kutlandığı 22 Eylül'ün resmi bayram olması nedeniyle yeni medya üzerinden organize edilen gösteriye katılım yoğun oldu.

Konuşmacılar, “mafya ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle” Borisov hükümetinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev ve Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva’nın istifalarını talep etti.

Başkent Sofya’nın merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda mitingle başlayan protestoda “İstifa” ve “Mafya” sloganları atıldı.

Miting sonrası düzenlenen yürüyüşte başkent merkezinde bazı kavşaklar geçici olarak kuşatılarak trafiğe kapatıldı. Parlamentonun eski binası önünde bir grup göstericiyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

Protesto nedeniyle 1000'i aşkın polis ve jandarma personeli görevlendirdi.

Hükümete muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bir kez daha protestoculara destek verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Radev ile Başbakan Borisov arasında barış sağlanması adına kendisinin istifaya hazır olduğunu bildirdi. Karakaçanov, siyasi krize son verilmesi için “geçici bir uzmanlar hükümetinin” kurulmasını da önerdi. Cumhurbaşkanı Radev ise ‘hükümetle diyaloğun yenilenmesinin ancak yönetim fiyaskosu nedenlerinin açığa kavuşturulmasının ardından mümkün olabileceğini” söyledi.

