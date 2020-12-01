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Bülent Arınç'tan yeni açıklama! "Doğruları savunmaya kararlıyım"

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri sonrası istifa etmek durumunda kalan Bülent Arınç'tan yeni bir açıklama geldi.

GÜNDEM 01.12.2020, 22:16
Bülent Arınç'tan yeni açıklama!
Habertürk ekranlarInda yaptığı açıklama sonrası Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisi sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifasını sunmuştu. Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti. Arınç'ın "Herzaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım." demesi dikkat çekti.

Bülent Arınç, yeni yapığı açıklamasında ise, "Habertürk Tv'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Herzaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunmuştu. Erdoğan da Arınç'ın istifasını onayladı.
Bülent Arınç, Erdoğan ile görüşmesinin ardından istifa metnini sosyal medya hesabından paylaşmıştı;
"Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.
Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım"
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