Bülent Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a ziyaret
AK Partili Bülent Arınç, geçtiğimiz cuma günü evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.
GÜNDEM 19.01.2021, 11:57
AK Partili ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.
Twitter hesabından konuya dair açıklama yapan Özdağ, "Değerli devlet adamı, TBMM eski Başkanı ağabeyim sayın Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli tweetleri için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Devlet adamı,Tbmm e. Başkanı ağabeyim Sn.Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli twıtları için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz.
— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 19, 2021
Değerli Devlet adamı,Tbmm e. Başkanı ağabeyim Sn.Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli twıtları için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 19, 2021
Twitter hesabından konuya dair açıklama yapan Özdağ, "Değerli devlet adamı, TBMM eski Başkanı ağabeyim sayın Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli tweetleri için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Devlet adamı,Tbmm e. Başkanı ağabeyim Sn.Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli twıtları için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz.
— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 19, 2021
Değerli Devlet adamı,Tbmm e. Başkanı ağabeyim Sn.Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli twıtları için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 19, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü