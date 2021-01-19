Bülent Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a ziyaret

AK Partili ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.

Twitter hesabından konuya dair açıklama yapan Özdağ, "Değerli devlet adamı, TBMM eski Başkanı ağabeyim sayın Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli tweetleri için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Değerli Devlet adamı,Tbmm e. Başkanı ağabeyim Sn.Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli twıtları için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz.

— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 19, 2021



Değerli Devlet adamı,Tbmm e. Başkanı ağabeyim Sn.Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli twıtları için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 19, 2021

