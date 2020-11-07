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Bülent Arınç'tan Melih Gökçek sözleri! Mansur Yavaş hesap sorar

Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında "Mansur Yavaş geldi. Belediye açısından hesap soracaklarsa onlar sorarlar. Biz o defteri kapattık." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 07.11.2020, 17:38
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Bülent Arınç'tan Melih Gökçek sözleri! Mansur Yavaş hesap sorar
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kanal 42 televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruya cevap veren Bülent Arınç,  o defterinin kendisi için kapandığı söyledi. 
Bülent Arınç, Melih Gökçek ile ilgili şunları söyledi:
"Benim açımdan o konu kapandı. Bu konuları çok konuştuk. Şimdi o ne yapar ne eder beni hiç ilgilendirmiyor. Mansur Yavaş geldi. Belediye açısından hesap soracaklarsa onlar sorarlar. Biz o defteri kapattık. Allah'a havale ettik. Biz onun kolunu kestik o bizim sakalımızı tıraş etti. Kesilen sakal daha gür olarak geldi diyeceğim ama sakalım yok ama onun kolu yerine gelmedi. O yüzden onun bakışı biraz tuhaftır. Geçelim bunları. Türkiye'nin çok büyük meseleleri var."
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