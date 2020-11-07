Bülent Arınç'tan ekonomik kriz çıkışı: Berat Albayrak'a itiraz ettim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, katıldığı televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Arınç, ekonomik krizin olduğunu belirterek, 'Türkiye’de ekonomik kriz yok diyen ekonomi bakanımız Berat Albayrak'a itiraz ettim' dedi.

"Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna, ne psikolojik yani... Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak sıkıntıları görüyoruz. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. Cumhurbaşkanımızın çaba içinde olduğunu görüyorum. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Türkiye daha fazla etkileniyor.." Bülent Arınç'tan ehven-i şer çıkışı! Benim tercihim Joe Biden oldu

