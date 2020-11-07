Bülent Arınç'tan ehven-i şer çıkışı! Benim tercihim Joe Biden oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Kanal 42 televizyonunda Sümen Altı programında gazeteciler Bekir Akkaş, Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını cevapladı. Arınç, ABD seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, "Bana ABD seçimini soruyorlardı. Ben de bu soruyu bana soranlara ‘Türkiye’de yaşayan bir vatandaşım, Amerika’da yaşayan bir seçmen değilim’ diyordum. İsim konusunda ısrar ettiler. Ben de ‘İki şerle karşılaşıldığı zaman siz ehven olanı yani biraz daha az şer olanı tercih edin’ gibi bir yorumda bulundum. Hayatımızda bu sözü çok uyguladığımız zamanlar oldu. Benim tercihim Biden oldu." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara ABD seçimini Joe Biden’in kazanacağının çok açık belli olduğunu söyleyen Arınç, “Amerikan seçimlerinde ikinci seçmenler var. Seçici kurulun yani delege sayısının önemi var. ABD’de 270’i bulan kazanıyor. Biden, bunu sağlamış durumda” dedi.

Artık Donald Trump’tan ümidin kesilmesi gerektiğini belirten Bülent Arınç, şunları söyledi: “Ben, çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Trump dönemi Amerika için kapandı. Bana ABD seçimini soruyorlardı. Ben de bu soruyu bana soranlara ‘Türkiye’de yaşayan bir vatandaşım, Amerika’da yaşayan bir seçmen değilim’ diyordum. İsim konusunda ısrar ettiler. Ben de ‘İki şerle karşılaşıldığı zaman siz ehven olanı yani biraz daha az şer olanı tercih edin’ gibi bir yorumda bulundum. Hayatımızda bu sözü çok uyguladığımız zamanlar oldu. Benim tercihim Biden oldu. Biden ile de geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu, ben Başbakan Yardımcısı iken. Yani bundan sonra Türkiye ve ABD ilişkileri nasıl olur derseniz ben de bugünkünden kötü olmaz derim. Bundan sonrası bugünkünden mutlaka daha iyi olacak. Çünkü ABD ile Türkiye’nin ilişkileri her zaman stratejik olmuştur. Bu ilişkilerin iyi olması da sadece ABD’ye bağlı değildir. Bizim dış politikamızın da ABD ile uyumlu olması gerekir. Bu uyum sağlanabilirse Biden’in ABD’nin başına gelmesi Türkiye için bir şans olabilir. Biden ile ilişkilerin ben Türkiye’nin çok daha fazla lehine olabileceğini düşünüyorum.”

*Ehven-i Şer anlamı; Ehven, kelime anlamı itibariyle, daha hafif; şer ise, hayrın karşıtı olup, meşru olmayan her türlü iş demektir. Terkip olarak da ehven-i şer, diğerlerine kıyasla zarar ve fenalık bakımından daha hafif olan kötülük anlamında kullanılır.

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