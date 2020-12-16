Bülent Arınç’ın yerine kim atandı? Dikkat çeken karar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın olaylı istifasının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve güncel konuların değerlendirildiği toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve toplamda 1 saat 40 dakika süren toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine, Arınç'ın yerine bir ismin atanması beklenirken, böyle bir karar çıkmaması dikkat çekti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun toplantı sonrasına şu açıklamalarda bulundu;

"Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı, medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Toplantıda ayrıca, ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış, Türkiye'nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir."

