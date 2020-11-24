Bülent Arınç'ın gecikmeli istifasının nedeni belli oldu
Erdoğan'ın eleştirisi üzerine Arınç'ın istifasını normalde dün vereceği fakat Akdeniz'de hukuka aykırı bir şekilde Türk gemisinin aranması sebebiyle bir gün ertelediği öğrenildi
GÜNDEM 24.11.2020, 21:20
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Arınç yaptığı istifa açıklamasında, "Benim konuşmamın, şahsılar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" dedi.
Yeniçağ'da yer alan habere göre; Arınç ile Erdoğan arasında bugün 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş ve Arınç Erdoğan'a 4 kere istifa etmek istiyorum dediği öğrenildi. Arınç'ın en son 4 kez istifa etmek istiyorum demesi üzerine Erdoğan telefon konuşmasının sonunda istifayı kabul etti ve telefon konuşması "dava arkadaşlığımız devam etsin" diyerek sonlandı.
Arınç, Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detaylardan birisi ise Erdoğan, Arınç'a şehit ailelerinden gelen tepkileri söylemesi üzerine Arınç, "Sizin önünüze programın belli bölümleri getirilmiş, tamamını anlattığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Programda söylediklerim Yüksek İstişare Kurulu'nda söylediklerimin aynısı. Zararım olacaksa istifa ederim" dediği öğrenildi.
Arınç ile Erdoğan'ın dün bir araya gelmesi beklenirken Akdeniz'de Türk gemisine hukuksuz arama yapılması Erdoğan'ın programının değişmesine neden oldu. Erdoğan'ın özel kalemiyle görüşen Arınç, "Akdeniz'de yaşanan hadiseden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı değişti, şu an kendisi yoğun" cevabı alması üzerine Arınç ve Erdoğan görüşmelerini bugün gerçekleştirmiş ve bu görüşme sonrası Arınç istifasını kamuoyuyla paylaştı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre; Arınç ile Erdoğan arasında bugün 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş ve Arınç Erdoğan'a 4 kere istifa etmek istiyorum dediği öğrenildi. Arınç'ın en son 4 kez istifa etmek istiyorum demesi üzerine Erdoğan telefon konuşmasının sonunda istifayı kabul etti ve telefon konuşması "dava arkadaşlığımız devam etsin" diyerek sonlandı.
Arınç, Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detaylardan birisi ise Erdoğan, Arınç'a şehit ailelerinden gelen tepkileri söylemesi üzerine Arınç, "Sizin önünüze programın belli bölümleri getirilmiş, tamamını anlattığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Programda söylediklerim Yüksek İstişare Kurulu'nda söylediklerimin aynısı. Zararım olacaksa istifa ederim" dediği öğrenildi.
Arınç ile Erdoğan'ın dün bir araya gelmesi beklenirken Akdeniz'de Türk gemisine hukuksuz arama yapılması Erdoğan'ın programının değişmesine neden oldu. Erdoğan'ın özel kalemiyle görüşen Arınç, "Akdeniz'de yaşanan hadiseden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı değişti, şu an kendisi yoğun" cevabı alması üzerine Arınç ve Erdoğan görüşmelerini bugün gerçekleştirmiş ve bu görüşme sonrası Arınç istifasını kamuoyuyla paylaştı.
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