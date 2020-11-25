Bülent Arınç ve Adbullah Gül, o partiye katılacak! Birçok AKP'li vekil
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa eden Bülent Arınç ve Abdullah Gül ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
GÜNDEM 25.11.2020, 19:04
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Gazeteci Sabahattin Önkibar Youtube hesabından yayınladığı videoda yeni bir iddia ortaya attı. Önkibar, Bülent Arınç'ın AKP'den ayrılıp hangi partiye katılabileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa eden ancak AK Parti'den henüz istifa etmeyen Bülent Arınç'a ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Gazeteci Sabahattin Önkibar, Arınç'ın, iktidarı zorlayan açıklamalarının devam edeceğini söyledi.
Önkibar, "Bülent Arınç'ın Ali Babacan'ın DEVA Partisine katılması kuvvetle muhtemeldir" açıklamasında bulunarak siyasi gündemi sarsacak iddiada bulundu. Gazeteci Sabahattin Önkibar, yayınladığı videosunda konuşmasına şu şekilde devam etti;
"Bülent Arınç'ın yakın gelecekte AK Parti'den kopması muhtemeldir. Bu kopma istifa şeklinde olmayacak, AK Partinin onu ihraç etmesi şeklinde olacak. Bülent Arınç'ın ihraç edilmesi sadece AK Parti'de vekil olan oğlunun değil, aynı zamanda çok sayıda milletvekilininde bu partiden ayrılmasına vesile olacak. Bülent Arınç'ın Abdullah Gül ile beraber olması ve Ali Babacan'ın DEVA Partisine katılması kuvvetle muhtemeldir."
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa eden ancak AK Parti'den henüz istifa etmeyen Bülent Arınç'a ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Gazeteci Sabahattin Önkibar, Arınç'ın, iktidarı zorlayan açıklamalarının devam edeceğini söyledi.
Önkibar, "Bülent Arınç'ın Ali Babacan'ın DEVA Partisine katılması kuvvetle muhtemeldir" açıklamasında bulunarak siyasi gündemi sarsacak iddiada bulundu. Gazeteci Sabahattin Önkibar, yayınladığı videosunda konuşmasına şu şekilde devam etti;
"Bülent Arınç'ın yakın gelecekte AK Parti'den kopması muhtemeldir. Bu kopma istifa şeklinde olmayacak, AK Partinin onu ihraç etmesi şeklinde olacak. Bülent Arınç'ın ihraç edilmesi sadece AK Parti'de vekil olan oğlunun değil, aynı zamanda çok sayıda milletvekilininde bu partiden ayrılmasına vesile olacak. Bülent Arınç'ın Abdullah Gül ile beraber olması ve Ali Babacan'ın DEVA Partisine katılması kuvvetle muhtemeldir."
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