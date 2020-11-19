Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, 4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında Habertürk'te 'Nedir Ne Değildir?' programında açıklamalarda bulundu.

İşte Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır'da ve bazı illerde katliama benzer olaylar yaşandı. Çok acı olaylar. Yasin Börü'den bir başkasına kadar. Onların da Hüda Par yanlısı olduğu bilindiği için görüşmeleri de ben yaptım.

Olayların yatışması için sükunet içinde olmanız lazım dedim. Onlar da anlayışla karşıladılar. Yargı da görevini yaptı. Mahkumiyet kararı alanlar da oldu. Demirtaş'ın o olaylardan dolayı yargılanmadığını dava açılmadığını zannediyorum.

3-4 senedir tutuklu olan bir insan hakkında iddianamenin yazılması, iddianame ile birlikte tahliyenin yapılması mümkün. Tutukluluk istisnaidir. Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir ilkesi uyarınca söylüyorum. Demirtaş'ı yargılamak tanımak için Devran isminde hikaye kitabı var ne olur onu okuyun. Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerine kafanızda bir çok şey değişecek.

Diyarbakır cezaevinin bir labaratuar gibi yaşandığını bildikten sonra hepimizin Devran hikayelerinden okumamız lazım. Çözüm sürecinde bazı isimlerin tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da tahliyesi sağlanabilir. Mahkemeler, yargıçlar özgürlükçü düşünürler



Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Adam 2017'den beri 3 buçuk yıldan beri tutuklu. İddianameleri getiriyorlar. İfadeleri getiriyorlar. Okudum. Halan tutuklu kalmasına hayret ediyorum.

Okuduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Zanla şüpheyle kıyas yoluyla delil uyduramazsınız. Bu iddianameleri okuduğum zaman bir ara isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri diye. Hatta cübbemi giyesim geliyor dediğimde bizim camiadan bir troll beni Cübbeli Bilo diye teşhir etmişti.

