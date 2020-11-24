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Bülent Arınç kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç neden istifa etti? Bülent Arınç kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

GÜNDEM 24.11.2020, 16:22
Bülent Arınç kimdir?
Bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala yorumlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Kurulu Üyesi Bülent Arınç neden istifa etti? Bülent Arınç kimdir? Hangi görevde bulundu?
Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir.
Gençlik yıllarından itibaren siyasete ilgili olan Bülent Arınç, Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı olsa da fakat seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı oldu fakat yine seçimde başarısız oldu.
1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve seçimi kazanarak ilk defa TBMM'ye girdi.
Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.
20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu.
Bu görevi esnasında, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu.
İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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