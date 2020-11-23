Bülent Arınç istifa mı ediyor? Çok ağır konuştu, rencide oldum dedi...

Arınç, Posta Gazetesi Murat Çelik'e yaptığı açıklamada henüz istifa etmediğini Erdoğan'la bizzat görüşeceğini ifade etti.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

- Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.

- İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil.

- Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem.

- Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum.

- Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.

- Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.

- Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.

- Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim.

- Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.

- Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var.

- Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.

- Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?

Arınç: - Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?

