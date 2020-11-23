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Bülent Arınç istifa mı ediyor? Çok ağır konuştu, rencide oldum dedi...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki vermesi üzerine yeni bir açıklama yaptı

GÜNDEM 23.11.2020, 19:22
Bülent Arınç istifa mı ediyor? Çok ağır konuştu, rencide oldum dedi...
Arınç, Posta Gazetesi Murat Çelik'e yaptığı açıklamada henüz istifa etmediğini Erdoğan'la bizzat görüşeceğini ifade etti.
Arınç'ın açıklamaları şöyle:
- Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.
- İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil.
- Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem.
- Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum.
- Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.
- Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.
- Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.
- Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim.
- Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.
- Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var.
- Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.
- Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?
Arınç: - Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?
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