Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu! Son depremler listesi
Deprem kuşağında olan ülkemizde bugün hangi ilde deprem oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İşte 24 Ekim Cumartesi son depremler listesi
GÜNDEM 24.10.2020, 14:25
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Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.
Depremle ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor.
Kandilli Rasathanesi’nin 24 Ekim Cumartesi tarihli son depremler listesine göre; İstanbul, Çanakkale, Çorum, Muğla, Denizli, Balıkesir, İzmir ve Kütahya'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 24 Ekim Cumartesi tarihli son depremler
Depremle ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor.
Kandilli Rasathanesi’nin 24 Ekim Cumartesi tarihli son depremler listesine göre; İstanbul, Çanakkale, Çorum, Muğla, Denizli, Balıkesir, İzmir ve Kütahya'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 24 Ekim Cumartesi tarihli son depremler
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|8
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|8
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|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|5
|5
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|5
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|5
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|5
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|4
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|4
|4
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|4
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
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|5
|13
|2. Aston Villa
|5
|12
|3. Leeds United
|6
|10
|4. Liverpool
|5
|10
|5. Leicester City
|5
|9
|6. Arsenal
|5
|9
|7. Wolverhampton
|5
|9
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|5
|8
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|5
|8
|10. West Ham
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
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|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Elche
|5
|10
|6. Cádiz
|6
|10
|7. Granada
|5
|10
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Atletico Madrid
|4
|8
|10. Barcelona
|4
|7
|11. Sevilla
|4
|7
|12. Osasuna
|5
|7
|13. Valencia
|7
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
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