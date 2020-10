Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu! Son depremler listesi

Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.

Depremle ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor.



Kandilli Rasathanesi’nin 24 Ekim Cumartesi tarihli son depremler listesine göre; İstanbul, Çanakkale, Çorum, Muğla, Denizli, Balıkesir, İzmir ve Kütahya'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

İşte 24 Ekim Cumartesi tarihli son depremler