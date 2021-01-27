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Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri...
Biz hissetmiyorsak olsak ta ülkemizde hemen her saat deprem meydana geliyor. Peki Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde nerede deprem oldu? İşte son deprem verileri…
GÜNDEM 27.01.2021, 11:31
Ülkemizin bir deprem ülkesi olması ve depremin nerede ne zaman meydana geleceğini tespit etmek zor.
Ancak depremden korunma yöntemleri ve alınacak tedbirlerle zararları en aza indirmek mümkün.
Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli son depremler listesine göre; Tunceli, Sivas, Afyonkarahisar, Gaziantep, Balkesir, Edirne, Bitlis, Bursa, Erzurum, Van, Maraş, Kırklareli, Elazığ ve İzmir'de irili ufaklı deprem meydana geldi.
Ancak depremden korunma yöntemleri ve alınacak tedbirlerle zararları en aza indirmek mümkün.
Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli son depremler listesine göre; Tunceli, Sivas, Afyonkarahisar, Gaziantep, Balkesir, Edirne, Bitlis, Bursa, Erzurum, Van, Maraş, Kırklareli, Elazığ ve İzmir'de irili ufaklı deprem meydana geldi.
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