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Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri...
Türkiye İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki acı afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem kuşağında olan ülkemizde bugün hangi ilde deprem oldu? İşte 2 Kasım Pazartesi son depremler listesi
GÜNDEM 02.11.2020, 12:57
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Türkiye İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.
Son dakika gelen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 962'ye ulaştı. Depremin ardından ise 1000'ün üstünde artçı sarsıntı oldu
İzmir'de yaşanan acı olayla ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken bugüne ait depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; İzmir, Sisam adası, Kuş Adası Körfezi, Gaziantep, Mersin, Kütahya, Isparta'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesi
Son dakika gelen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 962'ye ulaştı. Depremin ardından ise 1000'ün üstünde artçı sarsıntı oldu
İzmir'de yaşanan acı olayla ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken bugüne ait depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; İzmir, Sisam adası, Kuş Adası Körfezi, Gaziantep, Mersin, Kütahya, Isparta'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesi
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