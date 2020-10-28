Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri...

Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...

Depremle ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi.



Kandilli Rasathanesi’nin 26 Ekim Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; İstanbul, İzmir, Bursa, Erzincan, Çanakkale, Gaziantep, Kütahya, Muş'ta büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

İşte 28 Ekim 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesi



