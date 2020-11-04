Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu? 4 Kasım son dakika deprem listesi

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.



İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

137 kişinin tedavisi ise halen devam ediyor.

AFAD 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.



Kandilli Rasathanesi’nin İşte 3 Kasım 2020 Salı tarihli son depremler listesine göre; İzmir, Sisam adası, Sivas, Çanakkale, Afyonkarahisar, Manisa, Kuşadası Körfezi'nde büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

İşte 4 Kasım 2020 Salı tarihli son depremler listesi



