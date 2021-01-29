Bugün son gün! BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu ilanı üzerinden yapılacak olan BOTAŞ personel alımı başvuruları bugün sona eriyor.

33 farklı alanda, toplam 268 personelin alınacağı BOTAŞ personel alım sonuçları ttp://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.



Başvurular Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinden yapılacak

Personel alım başvurusu için öncelikle e-Devlet ya da İŞKUR üzerinden oturum açmak zorundasınız. Ardından aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adının sorulduğu sekmeye “BOTAŞ” yazıp aratmanız yeterli olacak. Sıralanacak BOTAŞ ilanlarında alım linkleri belirecek. Uygun bulduğunuz pozisyonlar için başvurunuzu yapabilirsiniz.



Teknisyen ve Tekniker1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),1 İletişim Fakültesi,1 Jeoloji Mühendisi,1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),14 Makine Mühendisi,14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),2 Çevre Mühendisi,2 kamu Yönetimi çalışma – Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),3 Kimya Mühendisi,3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,3 SBF / İİBF Hukuk,34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),4 Hukuk,5 Elektrik Mühendisi,5 İşletme,50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri6 İBFF,6 İnşaat Mühendisi,9 Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )Mühendisliği

