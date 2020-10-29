Bugün otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz mi?

Bugün 29 Ekim 2020 Perşembe

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için etkinlik alanlarına gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz mi olup olmadığını merak ediyor.



97. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor

İBB Meclisi toplu taşıma araçlarıyla ilgili sevindiren bir açıklama yaptı.

İBB oy birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı.

Vatandaşlar bugün İstanbul kartlarıyla toplu taşımaya ücretsiz binecekler

Ücret bedelinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.



Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir çok toplu taşıma aracına ücretsiz binecek.

Bunlar sırsıyla...

İETT,

Metrobüs,

OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç),

Özel Halk Otobüsleri,

Şehir Hatları Vapurları,

Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları

Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay,

Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik



Ankara'da bugün toplu taşıma araçları ücretsiz olacak...

EGO Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan açıklama yaptı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “Cumhuriyet Bayramı”mızın 97. yılı olan 29 Ekim 2020 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir" denildi.

Başkentliler bugün raylı sistemler ANKARAY, Metro ve Teleferik ile EGO otobüslerinden 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi de aldığı kararla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olmasını kararlaştırdı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıldönümünü münasebetiyle İzmir içinde yolcu taşıma ücretleri 1 kuruşa indirildi.

