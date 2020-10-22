Bugün nerede deprem oldu? Türkiye'deki en riskli deprem bölgeleri!

Türkiye coğrafya açısında deprem olasılığı yüksek bir bölgede bulunmaktadır.

Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan fay hattının yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Kuşağı ile Doğu Akdeniz bölgesinin önemli bir kuşağı olan bu fay hattı da ülkemizden geçmektedir.

Türkiye'de söz edilen depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Kuşağı'nda ve Doğu Anadolu Fay Kırığı'nda gerçekleşmiştir

Günümüzde bilinçli ve etkili yöntemler ile deprem sonucunda meydana gelecek hasarlarının azaltılması mümkündür.

Depremler ile yaşamak zorunda olan Japonya ve ABD gibi ülkelerde bu doğrultuda büyük çabalar gösterildiği ve başarılı sonuçlar alındığı da görülmektedir.

Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaktadır.



Türkiye'de birinci deprem kuşağı, Doğu-Batı yönünde Kuzey anadolu fay kuşağı doğrultusunda yer almaktadır.

Bu fay kuşağında gerçekleşecek depremler Ağrı, Erzurum, Erzincan,Tokat, Amasya, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale illerimizi de etkiler.

Türkiye'deki birinci deprem kuşağı Van, Muş, Bingöl üzeriden güneye doğru Hatay'a kadar uzanmaktadır.

Bu kuşak ayrıca batı ucundan güneye inerek Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli illerini de kapsar.

Dokuzuncu derece tahrip edici depremlerden başlamak üzere onuncu derece felaket depremleri, onbirinci derece afet ve onikinci derece büyük afet depremler bu kuşakta yer olmaktadır.



İkinci derece deprem kuşağı ise birinci kuşağı çevreler biçimde Maraş. Tunceli. Malatya. Çankırı. Yozgat. Uşak. Afyon. Burdur. Muğla. İstanbul'da etkisini gösterir.

Yıkıcı ve çok şiddetli depremlerin olduğu bölgelere sahip bu fay kuşağında Gümüşhane ve Kars illeri



Üçüncü derece deprem kuşağı ise her iki kuşağı çevreler. Adana, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Kastamonu ve Samsun illeri de bu kuşakta yer alır ve oldukça şiddetli yıkıcı depremlere sahiptir.



2011 Van depremi - Van Tabanlı köyünde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi. 604 kişi hayatını kaybederken, 4152 kişi de yaralandı.2003 Bingöl depremi - Bingöl'de 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı.1999 Düzce depremi - 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 845 kişi hayatını kaybederken 4948 kişi de yaralandı.1999 Gölcük depremi - 7,5 büyüklüğündeki depremde 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu.1998 Adana-Ceyhan depremi - 6,2 büyüklüğündeki depremde 145 kişi hayatını kaybetti 1500 kişi de yaralandı.1992 Erzincan depremi - 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi öldü, 8057 bina hasar gördü veya yıkıldı.1983 Erzurum depremi - 6,9 büyüklüğündeki depremde 1.155 kişi öldü, 537 kişi de yaralandı1976 Çaldıran depremi - 7,5 büyüklüğündeki depremde 3840 kişi öldü, 9232 bina hasar gördü.1975 Lice depremi - 6,6 büyüklüğünde 23 saniye süren depremde 2385 kişi öldü, 8149 bina yıkıldı. 1971 Bingöl depremi - Depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü. 878 kişi öldü, 700 kişi yaralandı.1970 Gediz depremi - 7,2 büyüklüğünde 6 saniye süren depremde 1086 kişi öldü ve 1260 kişi yaralandı1966 Varto depremi - 6,9 büyüklüğünde olan deprem sonucunda 2.394 kişi hayatını kaybetti.1953 Yenice-Gönen depremi - 7,2 büyüklüğündeki deprem sonucu 265 kişi öldü, 6750 bina hasar gördü veya yıkıldı.1949 Karlıova depremi - 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 450 kişi öldü, 3500 bina hasar gördü.1946 Varto depremi - Depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü 839 kişi hayatını kaybetti. 1944 Bolu Gerede depremi - Depremin büyüklüğü 7,2 olarak ölçüldü 3959 kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla binada hasar oluştu.1943 Tosya-Ladik depremi - 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4000 kişi hayatını kaybetti1943 Adapazarı-Hendek depremi - 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 336 kişi canından oldu1942 Niksar-Erbaa depremi - 7.0 büyüklüğünde depremde 3000 kişi öldü1941 Van-Erciş depremi - 5.9 büyüklüğündeki depremde 192 kişi ölürken 36 köy de tamamen yıkıldı.1939 Erzincan depremi - Büyüklüğü 7,2 olan depremde 32.962 kişi hayatını kaybetmti 100.000 kişi de yaralandı.1930 Hakkâri depremi - 7,2 büyüklüğünde olan bu depremde 2514 kişi öldü, yaklaşık 3000 bina hasar gördü.1919 Ayvalık depremi - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 7,0 büyüklüğündeki meydana gelmiştir. Ölü veya yıkılan bina sayısı bilinmemektedir.



