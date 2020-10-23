Son Dakika
Bugün nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim tarihli son depremler
Bugün hangi ilde deprem oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İşte 23 Ekim Cuma son depremler listesi
GÜNDEM 23.10.2020, 10:27
Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdüren depremle ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.
Türkiye'de ve Türkiye'ye komşu ülkelerde gerçekleşen depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılmaktadır..
Coğrafya açısında deprem olasılığı yüksek bir bölgede bulunan Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ekim tarihli son depremler listesine göre; Ankara, Çanakkale, Osmaniye, Çankırı, Balıkesir, Elazığ, Aydın, Muğla ve Van'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 23 Ekim Cuma tarihli son depremler
Türkiye'de ve Türkiye'ye komşu ülkelerde gerçekleşen depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılmaktadır..
Coğrafya açısında deprem olasılığı yüksek bir bölgede bulunan Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ekim tarihli son depremler listesine göre; Ankara, Çanakkale, Osmaniye, Çankırı, Balıkesir, Elazığ, Aydın, Muğla ve Van'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 23 Ekim Cuma tarihli son depremler
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü