Bugün nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim tarihli son depremler

Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdüren depremle ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de ve Türkiye'ye komşu ülkelerde gerçekleşen depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılmaktadır..

Coğrafya açısında deprem olasılığı yüksek bir bölgede bulunan Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ekim tarihli son depremler listesine göre; Ankara, Çanakkale, Osmaniye, Çankırı, Balıkesir, Elazığ, Aydın, Muğla ve Van'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

İşte 23 Ekim Cuma tarihli son depremler