Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son depremler...

Türkiye coğrafya açısında deprem olasılığı yüksek bir bölgede bulunmaktadır.

Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan fay hattının yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Kuşağı ile Doğu Akdeniz bölgesinin önemli bir kuşağı olan bu fay hattı da ülkemizden geçmektedir.

Türkiye'de söz edilen depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Kuşağı'nda ve Doğu Anadolu Fay Kırığı'nda gerçekleşmiştir

Günümüzde bilinçli ve etkili yöntemler ile deprem sonucunda meydana gelecek hasarlarının azaltılması mümkündür.

Depremler ile yaşamak zorunda olan Japonya ve ABD gibi ülkelerde bu doğrultuda büyük çabalar gösterildiği ve başarılı sonuçlar alındığı da görülmektedir.

Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaktadır.

Türkiye'de birinci deprem kuşağı, Doğu-Batı yönünde Kuzey anadolu fay kuşağı doğrultusunda yer almaktadır.

Bu fay kuşağında gerçekleşecek depremler Ağrı, Erzurum, Erzincan,Tokat, Amasya, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale illerimizi de etkiler.

Türkiye'deki birinci deprem kuşağı Van, Muş, Bingöl üzeriden güneye doğru Hatay'a kadar uzanmaktadır.

Bu kuşak ayrıca batı ucundan güneye inerek Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli illerini de kapsar.

Dokuzuncu derece tahrip edici depremlerden başlamak üzere onuncu derece felaket depremleri, onbirinci derece afet ve onikinci derece büyük afet depremler bu kuşakta yer olmaktadır.

İkinci derece deprem kuşağı ise birinci kuşağı çevreler biçimde Maraş. Tunceli. Malatya. Çankırı. Yozgat. Uşak. Afyon. Burdur. Muğla. İstanbul'da etkisini gösterir.

Yıkıcı ve çok şiddetli depremlerin olduğu bölgelere sahip bu fay kuşağında Gümüşhane ve Kars illeri

Üçüncü derece deprem kuşağı ise her iki kuşağı çevreler. Adana, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Kastamonu ve Samsun illeri de bu kuşakta yer alır ve oldukça şiddetli yıkıcı depremlere sahiptir.

