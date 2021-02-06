Son Dakika
Bugün marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında marketler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Marketlerin çalışma saatleri ise yeni tedbirler kapsamında belirlendi. İşte detaylar...
GÜNDEM 06.02.2021, 08:52
2
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeye göre marketler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresinde belirli saatlerde hizmet verecek.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Kasımpaşa
|22
|26
|13. Rizespor
|22
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Chelsea
|22
|36
|7. Everton
|20
|36
|8. Tottenham
|21
|33
|9. Aston Villa
|20
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü