Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık

VAN °C, 24°CAz bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

