Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmeleri paylaştı. İşte il il beklenen tahmini hava sıcaklıkları.
GÜNDEM 19.09.2020, 08:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 24°CAz bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 24°CAz bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
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