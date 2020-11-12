Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı (12 Kasım)

Ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye ve yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava durumu verilerini açıkladı.

Son açıklanan tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri,Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Şırnak, Hakkari, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli çevreleri, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Ayrıca Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

Öte yandan Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları zaman zaman ülkemizde şiddetini arttıran kuvvetli rüzgarların, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağını bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE;

BURSA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°CAz bulutlu

ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu

HATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS °C, 8°CParçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°CAz bulutlu

MARDİN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

