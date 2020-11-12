Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı (12 Kasım)
Meteoroloji yurt genelinde yapılan güncel hava tahminlerini paylaştı. Buna göre uzmanlar, bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu.
GÜNDEM 12.11.2020, 08:13
Ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye ve yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava durumu verilerini açıkladı.
Son açıklanan tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri,Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Şırnak, Hakkari, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli çevreleri, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Ayrıca Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.
Öte yandan Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları zaman zaman ülkemizde şiddetini arttıran kuvvetli rüzgarların, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağını bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE;
BURSA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°CAz bulutlu
ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu
HATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS °C, 8°CParçalı bulutlu
ERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°CAz bulutlu
MARDİN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
Son açıklanan tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri,Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Şırnak, Hakkari, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli çevreleri, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Ayrıca Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.
Öte yandan Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları zaman zaman ülkemizde şiddetini arttıran kuvvetli rüzgarların, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağını bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE;
BURSA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°CAz bulutlu
ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu
HATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS °C, 8°CParçalı bulutlu
ERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°CAz bulutlu
MARDİN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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|20
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