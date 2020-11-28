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Bugün hava nasıl olacak? Güncel Hava Tahminleri (28 Kasım)
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini yayınladı. Uzmanlar, bazı bölgelere kar, yağmur, sis, pus, buzlanma ve don uyarısında bulundu. İşte 28 Kasım güncel hava tahminleri.
GÜNDEM 28.11.2020, 08:24
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı uzmanlar 28 Kasım güncel hava tahminlerini duyurdu. Buna göre, Hakkari çevreleri, Diyarbakır çevreleri, karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Ayrıca, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
Öte yandan İç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı yaşanacak.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
Diğer illerde beklenen tahmini sıcaklıkları öğrenmek için tıklayınız.
Ayrıca, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
Öte yandan İç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı yaşanacak.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
Diğer illerde beklenen tahmini sıcaklıkları öğrenmek için tıklayınız.
28°
parçalı az bulutlu
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|9
|1
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|17
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|14
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|14
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