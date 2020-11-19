Bugün hava nasıl olacak? Ankara, Eskişehir ve Konya için hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İç Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA Parçalı ve çok bulutlu 10°C

ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu 10°C

ESKİŞEHİR Çok bulutlu 12°C

KONYA Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10°C olması bekleniyor.



