Bugün hava nasıl olacak? (5 Ekim Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.



Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şöyle;

BURSA °C, 34°CAz bulutlu

İSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açık

ANKARA °C, 28°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık

SİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açık

BOLU °C, 30°CAz bulutlu

DÜZCE °C, 34°CAz bulutlu

KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 29°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık

