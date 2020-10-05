Bugün hava nasıl olacak? (5 Ekim Hava Durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son hava tahminlerini açıkladı. İşte güncel meteorolojik verilere göre 5 Ekim Pazartesi hava durumu.
GÜNDEM 05.10.2020, 07:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şöyle;
BURSA °C, 34°CAz bulutlu
İSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açık
ANKARA °C, 28°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık
SİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açık
BOLU °C, 30°CAz bulutlu
DÜZCE °C, 34°CAz bulutlu
KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 29°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şöyle;
BURSA °C, 34°CAz bulutlu
İSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açık
ANKARA °C, 28°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık
SİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açık
BOLU °C, 30°CAz bulutlu
DÜZCE °C, 34°CAz bulutlu
KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 29°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
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