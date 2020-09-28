Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül Pazartesi Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini paylaştı. İşte güncel verilere göre il il tahmini hava sıcaklıkları...
GÜNDEM 28.09.2020, 07:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son tahminleri paylaştı.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği düşünülüyor.
Son dönemde bunaltıcı boyutlara ulaşan hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın orta kuvvetli bir şekilde, güney ve batıdan esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°CAz bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°CParçalı bulutlu
KARS °C, 23°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği düşünülüyor.
Son dönemde bunaltıcı boyutlara ulaşan hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın orta kuvvetli bir şekilde, güney ve batıdan esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°CAz bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°CParçalı bulutlu
KARS °C, 23°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|3
|4
|9. Giresunspor
|3
|4
|10. Tuzlaspor
|2
|4
|11. Balıkesirspor
|3
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Altınordu
|2
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|3
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
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