Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül Pazartesi Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son tahminleri paylaştı.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği düşünülüyor.



Son dönemde bunaltıcı boyutlara ulaşan hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.



Rüzgarın orta kuvvetli bir şekilde, güney ve batıdan esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°CAz bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°CParçalı bulutlu

KARS °C, 23°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık

