Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

EGEParçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°CAz bulutlu

UŞAK °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°CParçalı bulutlu

VAN °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık

