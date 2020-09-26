Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini açıkladı. İşte güncel verilere göre il il tahmini hava sıcaklıkları.
GÜNDEM 26.09.2020, 08:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
EGEParçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°CAz bulutlu
UŞAK °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°CParçalı bulutlu
VAN °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
EGEParçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°CAz bulutlu
UŞAK °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°CParçalı bulutlu
VAN °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
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