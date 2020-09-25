Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini açıkladı. İşte güncel verilere göre il il tahmini hava sıcaklıkları.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:16
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°CParçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu
MUĞLA °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ADANA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BOLU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutlu
AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°CParçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu
MUĞLA °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ADANA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BOLU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutlu
AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 25 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
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