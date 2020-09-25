Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°CParçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ADANA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutlu

AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

