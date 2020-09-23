Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Çarşamba güncel hava durumu
'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, araştırmalar yapıyor. İşte güncel meteorolojik verilere göre 23 Eylül Çarşamba il il hava durumu.
GÜNDEM 23.09.2020, 07:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in sahili ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, esmesi beklenen rüzgar orta kuvvette şiddet gösterecek.
BURSA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 27°CAz bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°CAz bulutlu
UŞAK 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ADANA 24°C, 34°CParçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°CAz bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık
ANKARA 16°C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BOLU 14°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 10°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
AMASYA 15°C, 29°CParçalı bulutlu
RİZE 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°CParçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık
ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in sahili ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, esmesi beklenen rüzgar orta kuvvette şiddet gösterecek.
BURSA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 27°CAz bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°CAz bulutlu
UŞAK 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ADANA 24°C, 34°CParçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°CAz bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık
ANKARA 16°C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BOLU 14°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 10°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
AMASYA 15°C, 29°CParçalı bulutlu
RİZE 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°CParçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
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|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
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|4
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|2
|4
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|2
|4
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|2
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|3
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|1
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|4
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|4
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|2
|3
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|2
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|3
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|0
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|3
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|1
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|0
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|0
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|0
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