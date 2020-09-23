Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Çarşamba güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak

ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in sahili ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, esmesi beklenen rüzgar orta kuvvette şiddet gösterecek.

BURSA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 27°CAz bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°CAz bulutlu

UŞAK 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ADANA 24°C, 34°CParçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°CAz bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ANKARA 16°C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU 14°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

AMASYA 15°C, 29°CParçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°CParçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık

