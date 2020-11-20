Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini duyurdu. Buna göre, yurt genelinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz, , Doğu Karadeniz ila Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale,Ordu, Tokat çevreleri, Yozgat, Zonguldak ve Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri, Uşak, Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin ve İstanbul'un yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ile Akdeniz kıyıları çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar çevrelerinde, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi.

Yağışların çok kuvvetli beklendiği Antalya’nın doğu ilçelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara, karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Kuzey Ege kıyıları ila Marmara'nın kuzey ve batısında 40-70 km/saati bulacak rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

İşte bazı illerde beklenen tahmini hava sıcaklıkları;

BURSA °C, 14°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutlu, kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°CParçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 9°CParçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu

KONYA °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu

BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

AMASYA 3°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

