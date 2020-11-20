Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım il il hava durumu
Meteoroloji uzmanları yurt genelinde yaptıkları son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre, bazı bölgelere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.
GÜNDEM 20.11.2020, 08:51
2
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini duyurdu. Buna göre, yurt genelinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz, , Doğu Karadeniz ila Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale,Ordu, Tokat çevreleri, Yozgat, Zonguldak ve Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri, Uşak, Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin ve İstanbul'un yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ile Akdeniz kıyıları çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar çevrelerinde, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi.
Yağışların çok kuvvetli beklendiği Antalya’nın doğu ilçelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara, karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.
Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Kuzey Ege kıyıları ila Marmara'nın kuzey ve batısında 40-70 km/saati bulacak rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği açıklandı.
İşte bazı illerde beklenen tahmini hava sıcaklıkları;
BURSA °C, 14°CÇok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutlu, kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°CParçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 9°CParçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°CParçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu
KONYA °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu
BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
AMASYA 3°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 9°C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ile Akdeniz kıyıları çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar çevrelerinde, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi.
Yağışların çok kuvvetli beklendiği Antalya’nın doğu ilçelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara, karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.
Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Kuzey Ege kıyıları ila Marmara'nın kuzey ve batısında 40-70 km/saati bulacak rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği açıklandı.
İşte bazı illerde beklenen tahmini hava sıcaklıkları;
BURSA °C, 14°CÇok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutlu, kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°CParçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 9°CParçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°CParçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu
KONYA °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu
BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
AMASYA 3°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 9°C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü