Bugün hava nasıl olacak? 10 Kasım il il hava durumu

Son dönemde düşen hava sıcaklıkları sonrası vatandaşlar, güncel meteorolojik verileri merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre Mardin, Şırnak ve Hakkari, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Marmara'nın kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ve parçalı çok bulutlu geçeceği öğrenildi.

Gece saatlerinde ve sabah Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Anadolu ve İç Ege'nin kuzey Orta Karadeniz Bölümü ve Batı Karadeniz'de pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR

Zaman zaman etkisini hızlandıran şiddetli rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ SICAKLIK İSE ŞU ŞEKİLDE;

BURSA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°CParçalı bulutlu

MARDİN °C, 17°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

