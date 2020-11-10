Bugün hava nasıl olacak? 10 Kasım il il hava durumu
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. İşte güncel meteorolojik verilere göre, 10 Kasım il il hava durumu.
GÜNDEM 10.11.2020, 08:13
Son dönemde düşen hava sıcaklıkları sonrası vatandaşlar, güncel meteorolojik verileri merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre Mardin, Şırnak ve Hakkari, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Marmara'nın kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ve parçalı çok bulutlu geçeceği öğrenildi.
Gece saatlerinde ve sabah Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Anadolu ve İç Ege'nin kuzey Orta Karadeniz Bölümü ve Batı Karadeniz'de pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Zaman zaman etkisini hızlandıran şiddetli rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ SICAKLIK İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°CParçalı bulutlu
MARDİN °C, 17°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
Gece saatlerinde ve sabah Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Anadolu ve İç Ege'nin kuzey Orta Karadeniz Bölümü ve Batı Karadeniz'de pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Zaman zaman etkisini hızlandıran şiddetli rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ SICAKLIK İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°CParçalı bulutlu
MARDİN °C, 17°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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