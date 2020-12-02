Bugün hava nasıl olacak? 02 Aralık Çarşamba Sivas hava durumu
Türkiye genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İç Anadolu bölgesi il il uyarıldı. Peki Sivas'ta bugün hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM 02.12.2020, 10:57
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Son haftalarda Sivas'ta etkili olan yağmur yağışları etkil olmaya devam edecek..
Bölge de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor..
Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu olması beklenirken hava sıcaklığı ise 5°C olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre başta Sivas olmak üzere İç Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bölge de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor..
Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu olması beklenirken hava sıcaklığı ise 5°C olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre başta Sivas olmak üzere İç Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
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