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Bugün günlerden Uyanış: Büyük Selçuklu! TRT1 25 Ocak 2021 yayın akışı
TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
GÜNDEM 25.01.2021, 10:55
TRT 1'in geniş yankı uyandıran dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Tövbeler Olsun
02:55 5 2 Hafta
03:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:30 52 Hafta
Saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır? Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır? Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır? Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır? Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır? İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Tövbeler Olsun
02:55 5 2 Hafta
03:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:30 52 Hafta
Saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır? Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır? Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır? Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır? Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır? İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?
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