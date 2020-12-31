Bugün bankalar, PTT, kargolar açık mı? Bugün resmi tatil mi?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle marketler, eczaneler, kargolar, PTT, bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerine devam edecekler.



1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil. Bununla birlikte yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerini kapsayacak şekilde 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

