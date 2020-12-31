Bugün bakkal ve marketler kaça kadar açık olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00’dan sonra 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

80 saat sürecek yasak öncesi bakkal, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar ve marketler kaça kadar açık olacağı konusunda vatandaşlar internetten sorgulama yapıyor.

Bakkal market ve benzeri işletmeler bugün saat 10.00'da açıldı ve akşam 20.00'ye kadar hizmet verecek.



Yılbaşı yasaklar Cuma, cumartesi ve pazar günü boyunca sürecek.

Sokağa çıkma yasağında ise bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirlenen saatlerde hizmet verecek.

Yasaklar boyunca bakkal, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar ve marketler saat 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak.

Yasak boyunca alkol satışı yapılmayacak.



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezası alabilecek.

