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Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ'ın savunması istendi
İYİ Parti Disiplin Kurulu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü imasında buluna İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan savunmasını istedi.
GÜNDEM 06.11.2020, 14:46
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik suçlamaları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan savunması istendi.
İYİ Partili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü' suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Merkez Disiplin Kurulu ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ'dan, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı kendisine tebliğ etti. Özdağ, tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü savunma yapabilecek.
İYİ Partili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü' suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Merkez Disiplin Kurulu ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ'dan, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı kendisine tebliğ etti. Özdağ, tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü savunma yapabilecek.
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