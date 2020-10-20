İYİ Parti'de FETÖ tartışması bir anda siyaset gündeminin bir numaralı meselesi oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekilii Prof. Dr. Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürdü. Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış. Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir." dedi. Özdağ'ın iddialarının ardından Buğra Kavuncu'nun hayatına ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından internette aranmaya başladı. Buğra Kavuncu kimdir, nereli ve kaç yaşında? gibi soruların cevapları Buğra Kavuncu kimdir? Biyografi haberimizde...

1973 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında birçok faaliyet gösterdi.

Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan’da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.

1997 yılında Kazakistan’ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Kavuncu ortaklarıyla beraber kurduğu şirketini büyüterek Orta Asya’da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı bir performans gösteren Kavuncu, BASF’ta üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya’da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre’de görev yaptı.1997-2006 yılları arasında ortağı ve yönetici olduğu USTA LLP isimli firmasını Orta Asya'da yapı kimyasalları alanında yaptığı yatırımlarla büyüten Kavuncu, 2006 - 2008 arasında BASF Const-ruction Chemicals Central Asia LLP'de, 2008 - 2010 yılları arasında ise BASF Central Asia'da Genel Müdür olarak çalıştı. 2010 - 2012 yılları arasında BASF Yapı Kimyasalları BDT Ülkeleri Pazar Yöneticisi olarak İsviçre'de görev almasının ardından, 2012 - 2014 yılları arasında BDT Ülkeleri Pazar Yöneticisi olarak görev yapmasının yanı sıra, BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü.

2012-2016 yılları arasında BASF’ın Türkiye ve Azerbaycan CEO’su olan Kavuncu, 2016-2018 yılları arasında Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye yapı kimyasalları bölge direktörü olarak görev yaptı.

30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa etti.

2018 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi.

Parti divanında Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olarak görev yaptı.

Daha sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.

22 Aralık 2018’de yapılan Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde, çok adaylı gerçekleşen seçim sonucunda İl başkanı seçildi. Halihazırda görevini sürdürmektedir.

İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

