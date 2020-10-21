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Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.
GÜNDEM 21.10.2020, 12:28
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Türkiye'de buğday üretimi son yıllarda düşmeye devam ediyor. Bir dönem buğday ihraç eden Türkiye artık ithal eden ülkelerden biri. Son yayınlanan karar ile buğday, arpa ve mısır için uygulanan gümrük verileri sıfırlandı. Böylece buğday ithalatının önü açıldı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye yıl sonuna kadar makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı.
Ürünlere ve ülke gruplarına göre yüzde 0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki gümrük vergileri uygulanıyordu. Bugüne kadar gümrük vergisi bir tek Bosna Herkes'ten yapılan ithalatlarda yüzde sıfırdı.
Türkiye daha önce de Venezuela'dan sıfır gümrük ile tarım ürünleri ithalatı yapmıştı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye yıl sonuna kadar makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı.
Ürünlere ve ülke gruplarına göre yüzde 0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki gümrük vergileri uygulanıyordu. Bugüne kadar gümrük vergisi bir tek Bosna Herkes'ten yapılan ithalatlarda yüzde sıfırdı.
Türkiye daha önce de Venezuela'dan sıfır gümrük ile tarım ürünleri ithalatı yapmıştı.
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