Bu yarışma ailelere huzur getiriyor

Koronavirüs salgınının getirdiği değişimi göstermek için ‘karantina ve pandemi’ temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 15 Şubat’a kadar devam edecek.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde evlerine kapanmak zorunda öğrencilere ve ailelerine yönelik projelerine devam eden Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi ‘Eve dön kendine dön’ temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. ‘Karantina ve pandemi’ temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında, koronavirüs salgının getirdiği değişimlerin fotoğraflanması isteniliyor. AGD Sakarya Şubesi’nin özel bir önem gösterdiği projeye ‘bilgi.agdsakarya@gmail.com’ adresinden başvuru yapılabiliyor. Kitap seti, satranç takımı, mangala, puzzle, kelimelik gibi birçok güzel hediyenin dağıtılacağı yarışmaya son başvuru tarihi 15 Şubat.

Fotoğraf yarışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, “Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce hayal bile edilemeyen bir yaşamı deneyimliyoruz. Sosyal izolasyon koşullarında ailelerimiz kendilerine birçok yeni ve yaratıcı yol buldu. Bizlerde istedik ki ailelerimizin beraberce hoş vakit geçirme imkanı bulduğu hikayesi olan fotoğrafları bir araya getirelim. Bir yandan yarışırken diğer yandan bu konuda örneklik ihtiyacı duyan ebeveynlerimize yardımcı olmayı amaç edindik” ifadelerini kullandı.

