Gençlerini ihmal eden ve gençlerin yaşadığı sorunları görmezden gelen bir ülkenin sağlıklı bir gelecek kurmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Karaduman, “Bu ülkede her 3 gençten 1’i işsiz, kimin umurunda? Her 10 gençten 8’i borçlu! Gençler başka ülkelerde yaşama hayalleri kuruyor, umurunuzda mı?” diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, partisinin Konya İl Gençlik Kolları Divan Toplantısı’na katıldı. Parti il binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Karaduman, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve sorunların çözümü için gençlik çalışmalarının her zamankinden çok daha fazla önem kazandığını vurguladı.

Pandemi süreciyle birlikte Türkiye genelinde birçok toplum kesiminin gelir kaybı yaşadığına dikkat çeken Karaduman, özellikle işsiz gençlerin istihdam sorununun çözülmesinin aciliyet arz ettiğine vurgu yaptı. Gençlerini ihmal eden ve gençlerin yaşadığı sorunları görmezden gelen bir ülkenin sağlıklı bir gelecek kurmasının mümkün olmadığının altını çizen Karaduman, “Uzaktan eğitimde sorunsuz bir şekilde eğitimine devam eden öğrenci oranı yüzde 5 iken geriye kalan öğrencilerden kimi internet sorunu yaşarken kimi de bilgisayar, tablet gibi gerekli donanımlardan yoksun, uzaktan eğitim sürecine dâhil olmaya çalışıyor. Bu ülkede her 3 gençten 1’i işsiz, kimin umurunda? Her 10 gençten 8’i borçlu, 300 bin KYK borçlusu yasal takibe alınmış, icralık olmuş kimin umurunda? Geçim sıkıntısı, liyakatsizlik, diplomaların adeta işsizlik sertifikasına dönüşmüş olduğu bu ortamda milyonlarca öğrenci okulu bırakıp herhangi bir işte çalışmayı düşünüyor, kimin umurunda? Gençler başka ülkelerde yaşama hayalleri kuruyor, umurunuzda mı?” diye sordu.

Karaduman, işsizliğin suça bulaşma oranını artıran bir unsur olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “İşsizlik, ümitsizliğe ve mutsuzluğa sebep olan en temel sorundur. İşsiz vatandaşlarımızın büyük bir kısmı iş bulmaktan ümidini kesmiş durumdadır. İşsiz vatandaşlarımız iş bulma ümidiyle özel sektörde ve kamuda iş ilanlarını, sınavları, kursları yoğun bir şekilde takip etmektedir. Bununla birlikte ülkemizde özellikle gençlerin istihdamı ciddi bir problem olarak karşımızdadır. Genç işsizlik oranı neredeyse yüzde 30 oranındadır. Uzun bir zaman ciddi emekler harcayarak sınavlara hazırlanan gençler, hak ettikleri halde atanmama kaygısını yaşamaktadırlar. Sadece gelecek kaygısı değil, bugün çözülmesi gereken çok önemli sorunlar ve acı gerçeklerle karşı karşıyayız.”