Bu tarihe dikkat! Bahar havası gidiyor, karakış geliyor

Türkiye'nin büyük bölümünde ılık hava etkili olurken, batı bölgeleri ve Trakya'da çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlar görülecek. Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma gününde itibaren ise hava sıcaklıkları hızla soğuyacak ve Trakya'da kar yağışı başlayacak.

13 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 0/3 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününde itibaren kar yağışının başlaması ve bir hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Soğuk havanın şubat sonuna kadar etkili olacağı belirtiliyor.

