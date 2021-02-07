Bu tarihe dikkat! Bahar havası gidiyor, karakış geliyor
Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak hafta sonuyla birlikte karakış etkili olacak. İstanbul'da da 14 Şubat Pazar gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
GÜNDEM 07.02.2021, 22:08
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Türkiye'nin büyük bölümünde ılık hava etkili olurken, batı bölgeleri ve Trakya'da çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlar görülecek. Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma gününde itibaren ise hava sıcaklıkları hızla soğuyacak ve Trakya'da kar yağışı başlayacak.
13 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 0/3 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününde itibaren kar yağışının başlaması ve bir hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Soğuk havanın şubat sonuna kadar etkili olacağı belirtiliyor.
13 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 0/3 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününde itibaren kar yağışının başlaması ve bir hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Soğuk havanın şubat sonuna kadar etkili olacağı belirtiliyor.
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