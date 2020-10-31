Bu sabah Türkiye'de nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri..

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de şiddetli olarak hissedilen depremde 24 vatandaşımız hayatını kaybetti 804 kişi de yaralandı.

Büyük paniğe neden olan depremde bazı binalar yıkıldı çok sayıda bina da hasar gördü.

Deprem İzmir'in yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.



Öte yandan Türkiye İzmir'de yaşanın acılarını sarmaya çalışırken bu zaman zarfında Ege Denizi ve civarı son 10 saattir adeta beşik gibi sallanıyor ve sallanmaya devam ediyor.

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 31 Ekim Cumartesi tarihli son depremler listesine göre; Kuşadası körfezi, Sisam adası ve İzmir'de büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.



