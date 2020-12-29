Bu rakamın kabul edilmesi mümkün değil

Açıklanan 2 bin 825 TL’lik asgari ücretle ilgili konuşan Saadet Lideri Karamollaoğlu, “Bu rakamın yetersiz olduğunu ısrarla söyledik. Çünkü bugün açlık sınırı asgari ücretin üzerinde gözüküyor. Tabii, hangi müessese ve kriterlere göre bu belirleniyor onun üzerinde müzakere edilebilir. Bu açlık sınırının altında bir rakamdır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi parti genel başkanları ziyaretlerine devam ediyor. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi genel başkanlarını ziyaret eden Karamollaoğlu, bu sefer de Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Demokrat Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Karamollaoğlu’na, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman eşlik etti.



Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Birlikte ülkenin meselelerini değerlendirme imkanı bulduk. Yüksek gerilim hattında seyreden bir iklim var. Bu iklim çerçevesinde ortak değerler çerçevesinde vatandaşları bir araya getirmek gibi bir gayretimiz var. Beraberinde Türkiye’nin derinleşen ekonomik krizi var. Hepimizin temennisi bu büyük ülkenin ortak paydalarını birlikte inşa etmektir” ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin son dönemlerde badireli bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, “Bu süreç bizi ister istemez arayışlara sevk ediyor. Elbette, fırsat bulunca bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Farklı düşüncelere sahip bir ortamdayız. Ama ülkemiz eğer bu badireden kurtulacaksa, bizim ilk yapmamız gereken bir araya gelip sorunlarımızı müzakere etmektir. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Onun arkasında yapılması gereken bir takım evrensel değerler var. Bu konuda bir ihtilafımız yok. Kimse adalet olmasın demiyor… Ama bunlar fiiliyatta yaşanmadığı için ülkemiz çok badireli bir sürece girdi. Dünyadaki gelişmelerde buna pul-biber oldu. Bir araya gelmekten, ülkenin sorunlarını konuşmaktan daha tabii bir şey yok. Ülkemizin geleceğinin bugünlerden daha iyi olacağını ümit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.



Asgari ücretin 2 bin 825 TL olarak belirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, “Bu rakamın yetersiz olduğunu ısrarla söyledik. Çünkü bugün açlık sınırı asgari ücretin üzerinde gözüküyor. Tabii, hangi müessese ve kriterlere göre bu belirleniyor onun üzerinde müzakere edilebilir. Bu açlık sınırının altında bir rakamdır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Çalışma Bakanı daha önce söylemişti; Türkiye’de açlık ve yoksulluk yok. Bunlardan dolayı onlar bu rakamı makul görebilir. Ama bizim kanaatimiz bunun en azından 3 bin TL’nin üzerinde olmasıydı. İşverenin üzerindeki vergiler ve primler kaldırılsaydı zaten 3 bin TL gibi bir rakam ortaya çıkacaktı. Biz bunun üzerinde enflasyonun yüzde 7’lik gibi bir üstünde bir zammın yapılması gerektiğini istiyorduk. 3 bin 500 TL’ye yakın bir rakamın açıklanması gerektiğini düşünüyorduk” diye konuştu.



TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve STK’ların işlevsizleştirecek kanun teklifiyle ilgili soruya yanıt veren Karamollaoğlu, “Çok tehlikeli bir gelişmedir. Bu çok masum bir kisve altında yapılıyor. Sosyal yardımların terörle, nükleer casuslukla ne alakası var. Türkiye sosyal yardımlar konusunda kendi milli geliri dikkate alındığında en üst düzeyde yoksul ülkelere yardım yapan ülkeler arasında bulunuyor. Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Biz komşumuz açken tok yatan bizden değildir prensibini benimsemiş bir anlayışa sahibiz. Ama Avrupa, ABD’nin derdi bu değil. 5 tane ülke bir araya gelmiş, dünyayı yönetiyor. Şu an alınan kararlarda yarın iktidarın eline bu sebeple bir sürü bahane verip, bir sürü STK’yı faaliyetlerinde engelleme yoluna gidilebilir. Böyle bir hedef gözetiliyor. Çok tehlikeli bir gelişmedir. İnşallah bundan vazgeçerler” şeklinde konuştu.



Asgari ücretle ilgili soruya yanıt veren Uysal ise, şunları kaydetti; “Enflasyon rakamlarıyla ilgili TÜİK deyim yerindeyse bir ilizyon kurumu haline gelmiştir. İşverenleri de göz ardı edemeyiz. Vatandaşlarımızın asgari refahın artırılması noktasında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu en önemli mesele vergi düzenlemesidir. Bunla yetinemeyiz. Bu açıklanan rakamı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.”

