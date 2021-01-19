Bu problemin koronavirüs riskini yüzde 250 artırdığı ortaya çıktı
Salgınla birlikte insanların en çok şikayet ettiği konu olan uyku probleminin koronavirüs bulaşma riskini artırdığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 19.01.2021, 02:58
Bu kapsamda Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin Kovid-19 dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını ifade etti.Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi.
Sputnik'in haberine göre; Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Kalinkin, "Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor" diye konuştu.
Sputnik'in haberine göre; Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Kalinkin, "Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor" diye konuştu.
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